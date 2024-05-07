تحقق توقعات خبيرة الفلك رحاب منيعم بشأن أمطار البرازيل.. مفاجآت وأحداث غريبة

لم تمضِ ساعات على تنبؤاتها بكوارث مناخية ضمن مفاجآت شهر مايو، حتى تحققت بالفعل، ففي تصريحات سابقة، حذرت خبيرة الفلك رحاب منيعم من أحداث غير متوقعة في الفترة الحالية حتى بداية يوليو، وكان أبرز توقعاتها حدوث أمطار غزيرة في الصيف بشكل غير مسبوق، الأمر الذي تحقق في البرازيل، ماذا حدث؟

تحقق توقعات خبيرة الفلك رحاب منيعم

يوم الجمعة 3 مايو، قالت خبيرة الفلك رحاب منيعم، خلال حديثها لـ«الوطن» إن العالم سوف يشهد أحداثًا غريبة لا تصدق، منها غزارة الأمطار في الصيف والربيع بشكل غير مسبوق؛ وهو ما حدث بعد 48 ساعة في البرازيل.

ولاية ريو جراندي دو سول، جنوب البرازيل تعرضت الأحد الماضي، لأمطار غزيرة، تسببت في مقتل 56 شخصًا، ولا يزال العشرات في عداد المفقودين، كما دمرت الفيضانات غير المسبوقة المدن وتسببت في تشريد الآلاف.

ماذا يحدث في طقس العالم حتى 10مايو؟

وفي التصريحات السابقة لخبيرة الفلك رحاب منيعم، توقعت مزيدًا من المفاجآت منها تصرفات غريبة تصدرها الأحياء البحرية، واكتشاف آثار أو مدن تحت المياه، وأيضًا انتشار ظاهرة انتحار الحيتان أو سماع صوتهم.

وكتبت عبر صفحتها الرسمية: «بلدانا متفرقة من العالم تشهد حالة عدم الاستقرار في الطقس تستمر غالبا حتى 10 مايو.

وتابعت: « ده لأن المريخ لسه متصل بنبتون، ونبتون في آخر درجات الحوت وهتكون فترة قمر الحوت؛ ولمدة أيام فرصة لأمطار غزيرة أو سيول أو فيضانات ونشاط العواصف الرعدية بالقرب من السواحل أو الدول المطلة على السواحل».