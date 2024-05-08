خبير في أسواق المال يشرح بنود عقد التأمين وإجراءات تطبيقه: يحمي الممتلكات

قال محمد النجار محلل أسواق المال إنَّ التأمين قائم في الأساس على تحويل المخاطر من فرد أو شركة إلى شركة تأمين تتولى التأمين على الشخص وممتلكاته من المخاطر مقابل دفع مبلغ مالي، وهي دفعة دورية تدفع لشركة التأمين مقابل تحملها للمخاطر المتعلقة بحادث محتمل أو غير محتمل، أو خسارة متوقعة أو غير متوقعة في المستقبل.

تفاصيل بنود عقد التأمين

وأضاف «النجار» في فيديو بثه مركز معلومات مجلس الوزراء على الصفحات الرسمية له على مواقع التواصل الاجتماعي ضمن سلسلة حلقات «ببساطة» أنَّ عقد التأمين يكون بين طرفين، الأول: المؤمن وهي شركة التأمين التي تتحمل المخاطر، والطرف الثاني: المؤمن عليه وهي الشركة التي تدفع مقابل القسط، وفي حالة حدوث أي خسارة تتحمل شركة التأمين المخاطر.

وأشار إلى أنَّ التأمين من أكثر الصناعات أهمية ويمثل نظام أساسي لحماية الممتلكات وتحقيق الاستقرار المالي في مواجهة أي مخاطر قد تكون محتملة في المستقبل، وتتبلور أهمية التأمين في 4 نقاط مهمة وهي: حماية الممتلكات، والحفاظ على الاستقرار المالي، والشعور بالأمان والطمأنينة، وتجنب الأزمات المالية والاقتصادية.

ما هي فوائد التأمين؟

وأكّد المحلل المالي أنَّ التأمين له تأثير كبير على الاقتصاد بشكل عام وعلى حياة الفرد بشكل خاص، إذ يقدم حماية مالية ويخفف من المخاطر المستقبلية، ويعزز استقرار الشركات، إلى جانب تشجيع الاستقرار والنمو، وحماية الأصول والممتلكات، مع جذب المزيد من الاستثمارات.

أنواع التأمين

ولفت الخبير المالي إلى أنواع التأمين تتمثل في: التأمين على الحياة، والتأمين على الممتلكات، والتأمين الصحي، والتأمين على السفر، والتأمين على السيارات.

كيف تتم إجراءات التأمين؟

وأشار الخبير في أسواق المال إلى أنَّ إجراءات التأمين تتمثل في البحث عن شركات التأمين في السوق والمقارنة بينهم، مع مقارنة عروض الشركات واجراء تقييم مالي وفني، واختيار شركة التأمين المناسبة، ودفع القسط التأميني.