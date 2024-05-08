فحص 149 ألف رأس ماشية في قوافل بيطرية بقرى حياة كريمة

قال الدكتور مصطفى فاضل، مدير معهد التناسليات الحيوانية ورئيس الحملة القومية للقوافل البيطرية، إن قافلة بيطرية في قرى حياة كريمة، يقوم بها فريق كامل من وزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية لعلاج مواشي صغار المربين والمزارعين بالقرى، والتي تأتي في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين والمربين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «8 الصبح» المذاع عبر قناة dmc، اليوم الأربعاء، أن هذه القافلة تقام بالتنسيق بين معهد التناسليات الحيوانية والهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديرية الطب البيطري بالدقهلية وصندوق التأمين على الماشية ومعاهد الثروة الحيوانية والممثلة في معهد صحة الحيوان ومعهد الإنتاج الحيواني ومعهد الأمصال واللقاحات البيطرية بمركز البحوث الزراعية.

تنفيذ 206 قوافل في 27 محافظة

وأشار إلى أن هذه القوافل مستمرة للعام السادس على التوالي، وجرى تنفيذ 206 قوافل في 27 محافظة منها المحافظات الأكثر احتياجا إذ تم زيارتها في العام ونصف الماضيين أكثر من 3 مرات، موضحا أن عدد الحيوانات التي تم فحصها حتى الآن 149 ألف حيوان وبلغ عدد المستفيدين أكثر من 60 ألفا، لافتًا إلى أن الحملة تستهدف علاج جميع الحالات المرضية بالمجان، بالإضافة إلى الفحص التناسلي والتلقيح الاصطناعي.