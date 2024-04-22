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رئيس «البحوث الزراعية» يتابع رفع كفاءة الأصول في موقع الصوب بالقليوبية

كتب:

محمد أبو عمرة
12:25 م | الإثنين 22 أبريل 2024
الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية

الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية

تفقد الدكتور عادل عبدالعظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، موقع الصوب الزراعية بمحطة بحوث بهيتم في محافظة القليوبية يرافقه الدكتور أيمن عبد العال رئيس الإدارة المركزية لمحطات البحوث والتجارب الزراعية والدكتور احمد حلمي رئيس البرنامج الوطني لإنتاج تقاوي الخضر.

كما تفقد رئيس المركز أصول المحطة والمساحات المنزرعة، وكذلك الصوب الزراعية والأراضي المكشوفة في مساحة 28 فدانا، كذلك المنحل ومصنع العلف ومبني المحطة النوعية والمحطة الإقليمية.

المحطة تحتوى على 28 صوبة في مساحة 7 أفدنة

وقال «عبدالعظيم»، في بيان، اليوم الاثنين، إن المحطة تحتوى على 28 صوبة في مساحة 7 أفدنة وهي مستغلة استغلالًا كاملًا، كما وجه الشكر للقائمين على المحطة وطالبهم ببذل مزيد من الجهد لتطوير العمل والأداء في المحطة.

 

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