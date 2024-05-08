ارتفاع ضحايا الفيضانات لـ90 شخصا في البرازيل

ارتفع عدد ضحايا الفيضانات جنوب البرازيل إلى 90 شخصًا، بعد أن غمرت الأمطار الغزيرة مساحات شاسعة من ولاية ريو راندي دو سول، مما أدى إلى نزوح أكثر من 155 ألف شخص وإجبار المطار الرئيسي في البلاد على الإغلاق.

الماه تغمر المبنى الرئيسي للمطار بالكامل

وأظهرت صور لمطار بورتو أليجري، أحد أكثر المطارات ازدحاما في البرازيل، أن المبنى الرئيسي للمطار غمرته المياه بالكامل وأن طائرة شحن متوقفة في مساحة من المياه بجوار درجين من سلالم الصعود شبه المغمورة بالمياه.

وبحسب صحيفة «الجارديان» أصيب ما لا يقل عن 361 شخصًا وفُقد 131 نتيجة لما وصفه حاكم الولاية إدواردو ليتي بأنه أكبر كارثة مناخية على الإطلاق في ولايته بينما يعيش أكثر من 48 ألف شخص في عشرات الملاجئ.

وأوضح لايت، الذي أعلن حالة الطوارئ في 397 بلدة ومدينة من أصل 497 في ولايته أن هذا أحد الأحداث التي ستسجل في التاريخ.

مدن برازيلية تعرضت للدمار

واحدة من المدن الأكثر تضررا هي عاصمة الولاية، بورتو أليجري، التي تقع على طول نهر جوايبا. وصل الممر المائي إلى مستوى قياسي بلغ 5.33 مترًا، وهو أعلى مما كان عليه خلال فيضانات عام 1941 التاريخية عندما هطلت الأمطار لأكثر من 20 يومًا على التوالي.

وذكرت صحيفة أو جلوبو أن بورتو أليجري تعرضت للدمار، مما ترك المدينة بأكملها تقريبا بدون إمدادات المياه والكهرباء والغذاء، واصفة حالة من الحزن غير المسبوق في المدينة التي غمرتها الفيضانات والتي يبلغ عدد سكانها 1.4 مليون نسمة.

وأغلقت 4 طرق سريعة رئيسية تربط العاصمة ببقية الولاية بالكامل، بينما وجد ملاعب أكبر فريقين لكرة القدم في المنطقة، جريميو وإنترناسيونال، أنفسهما تحت الماء مما أجبر الأندية على الدعوة إلى تعليق المباريات.

وفي جميع أنحاء ريو جراندي دو سول، تضرر ما يقدر بنحو 1.3 مليون شخص من الكارثة الناجمة عن أسبوع من الأمطار الغزيرة، وفقاً للسلطات المحلية في البرازيل.