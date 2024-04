بعد حصد بطولة «ميناس جرايس».. مينيرو يصطدم بكورينثيانز بدوري البرازيل

يحل أتليتيكو مينيرو، حامل لقب بطولة ولاية ميناس جرايس بالبرازيل «مينيرو 1»، ضيفا على كورينثيانز على ملعب «أرينا كورينثيانز»، في الجولة الأولى من مباريات الدوري البرازيلي لكرة القدم«براسيليراو» موسم 2024، وتنطلق المواجهة في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة.

ويدخل أتليتيكو مينيرو، مباراة كورينثيانز، في الجولة الأولى من بطولة الدوري البرازيلي لكرة القدم موسم 2024، بمعنويات علاية على إثر حصد الفريق في 7 إبريل الجاري، لبطولة ولاية ميناس جرايس بالبرازيل «مينيرو 1»، بعد تغلبه على كروزيرو في مجموع لقاءي الذهاب والإياب بنتيجة 5-3.

وشهدت الجولة الأولى لبطولة الدوري البرازيلي لكرة القدم، تعادل فلومينينسي البرازيلي، حامل لقب بطولة كوبا ليبرتادوريس 2023، بنتيجة 2-2 مع ريد بول براجانتينو على ملعب «ماراكانا»، فيما خسر ساوباولو أمام فورتاليزا بنتيجة 1-2 على ملعب«موروم بيس».

