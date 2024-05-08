وزير الإنتاج الحربي: نصنع «الأسانسيرات» في مصر وفقا للكود الأوروبي

أكد وزير الدولة للإنتاج الحربي، المهندس محمد صلاح الدين، عمل شركة مصر الخليج للمصاعد والسلالم الكهربائية «إيجيك»، إحدى الشراكات الاستثمارية بين الوزارة وإحدى الشركات السعودية، على تصنيع المصاعد الكهربائية، وفقًا للكود الأوروبي.

إنتاج المصاعد في مصر

وأشار وزير الدولة للإنتاج الحربي، في تصريحات صحفية على هامش استقبال المهندس ثامر الريس، رئيس الشركة السعودية المتعاونة مع الوزارة في إنتاج وتركيب وصيانة المصاعد الكهربائية بمختلف أنواعها في مقر الوزارة، إلى أهمية دور «شركة مصر الخليج» في ضوء أعمال البناء والتشييد المتزايدة في ضوء بناء «الجمهورية الجديدة».

توجيهات القيادة السياسية

ولفت إلى وجود توجيهات من القيادة السياسية، بالعمل على تعظيم دور المنتج المحلي، وإزالة كل المعوقات التي تحول دون زيادة التصنيع والإنتاج.

وأشار إلى أن هذا الاجتماع يأتي بهدف المتابعة والاطمئنان على سير العملية الإنتاجية والوقوف على آخر مستجدات تنفيذ العقود الموقعة مع الجهات المختلفة، والاطلاع على المخطط الزمني لزيادة نسبة المكون المحلي.

تعميق التصنيع المحلي

من جانبه، قال محمد عيد بكر، المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي، والمتحدث باسم الوزارة، إن الوزارة حريصة على التعاون مع مختلف جهات الدولة والقطاع الخاص لتعميق التصنيع المحلي، مشيرًا إلى أن «الشركة»، تنتج المصاعد في مصر بنسبة تصنيع محلي تناهز 40% حاليًا، ويجري العمل على تعميق التصنيع المحلي لتصل لـ60% خلال المرحلة المقبلة.