لجنة تفتيشية بمواني السويس والزيتيات لفحص إجراءات التخلص من البضائع الخطرة

استقبل اللواء مهندس محمد عبدالرحيم رئيس هيئة مواني البحر الأحمر، أعضاء لجنة التفتيش ومراجعة سلامة الإجراءات الخاصة بالمواني المصرية برئاسة قطاع النقل البحري في وزارة النقل، وعضوية ممثلين عن الجهات المختصة، بحضور اللواء بحري احمد صفار نائب رئيس الهيئة للشئون الإدارية والهندسية، وممثلي الجهات الرقابية المختصة بمواني السويس والزيتيات، تنفيذا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء بالمرور الدوري على المواني لمراجعة سلامة إجراءات التفتيش والمراجعة وقانونية التصرف في البضائع «الرواكد والمهمل والملوثات للبيئة».

جولات ميدانية لمراجعة سلامة إجراءات تداول البضائع الخطرة

بدأت أعمال اللجنة بعرض توضيحي عن أهم التوصيات الواردة بتقرير المرور السابق، وما تم من إجراءات لتلافي الملاحظات السابقة للجنة وبنود التفتيش الحالي، وأجرى أعضاء اللجنة جولات ميدانية بمواني السويس والزيتيات لمراجعة سلامة إجراءات تداول البضائع الخطرة، وخطط الطوارئ وسيناريوهات التصرفات في المواقف المختلفة ومدى تفهم العاملين لها عمليا، وسلامة إجراءات المحافظة على البيئة «خطة التخلص من المخلفات – خطة مكافحة التلوث بالزيت» ومدى تطبيقها عمليا، والمرور على مراكز «العمليات – إدارة الأزمات» للتأكد من سلامة الإجراءات المتخذة.

المرور على الساحات والمخازن والشركات والأرصفة

وشهدت الجولة المرور على الساحات والمخازن والشركات والأرصفة في المواني للتأكد من سلامة وصلاحية المعدات المستخدمة في أعمال الشحن والتفريغ، واستيفاء المعايير الدولية بما يحقق أمن وسلامة عمليات التداول، والتأكد من سلامة إجراءات الحماية المدنية المتبعة في المواني البحرية، والمرور على معامل الفحص المركزية ولجان الفحص المشترك بالمواني، والتأكد من سلامة إجراءات الدخول والخروج من بوابات الميناء للشاحنات والبضائع والمرور على الوحدات البحرية العاملة في الموانئ للتأكد من صلاحيتها الفنية للإبحار.

افتراض حدوث تلوث ناتج عن تسريب زيوت بحوض الميناء

وجرى تنفيذ مناورة حريق على إحدى الوحدات البحرية، وبيان كيفية التعامل معه وإخلاء المصابين بواسطة العاملين المدربين لحين وصول وحدات الحماية المدنية وسيارة الإسعاف، وافتراض حدوث تلوث ناتج عن تسريب زيوت بحوض الميناء وكيفية التعامل معه عن طريق الأطقم المدربة ووحدات مكافحة التلوث البحري الخاصة بالهيئة، ثم افتراض سقوط أحد الأشخاص في البحر وتحرك أحد لنشات الإرشاد وفريق الغطس لانتشاله.

متابعة انتظام إشارات البلاغات من مختلف الإدارات

وجرى متابعة مدى انتظام إشارات البلاغات من مختلف الإدارات والجهات المشاركة والتنسيق بينها عن طريق مركز العمليات وإدارة الأزمات بالهيئة، وقياس أزمنة الاستجابة من جميع الأطراف المشاركة في المناورة، تنفيذا للتوجيهات الرئاسية وتعليمات رئاسة مجلس الوزراء وتوجيهات وزير النقل باستمرار متابعة سلامة الإجراءات داخل المواني للنهوض بصناعة النقل البحري المصري بما يتواكب مع التطوير الجاري ضمن الرؤية العامة لتحويل مصر إلى مركز لوجيستي عالمي.

لجان في كل ميناء

وأكد اللواء مهندس محمد عبدالرحيم رئيس هيئة مواني البحر الأحمر، أنّه طبقا لتعليمات وزارة النقل تشكلت لجان في كل ميناء من جميع أعضاء المجتمع المينائي للمرور على المستودعات والمخازن والساحات لحصر شامل ودقيق للبضائع والمهمل الموجود بالميناء وتم وضع خطة عاجلة للتخلص من البضائع بالطرق القانونية الآمنة واتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية ورفع درجة الاستعداد القصوى أثناء تبادل السلع ونقل المواد الخطرة من المواني.