ضبط 244 قضية مخدرات وتنفيذ 56 ألف حكم قضائي خلال 24 ساعة

وجّهت أجهزة وزارة الداخلية بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية.

وفي مجال ضبط قضايا المخدرات، جرى ضبط 244 قضية مواد مخدرة بإجمالي 269 متهما ضُبط خلالها كمية من مخدر الحشيش وزنت 148,611 كيلوجرام، وكمية من مخدر الهيروين وزنت 27,433 كيلوجرام، وكمية من مخدر البانجو وزنت 22,300 كيلوجرام، وكمية من مخدر الهيدرو وزنت 14,141 كيلوجرام، وكمية من مخدر الحشيش الإصطناعى وزنت 1,500 كيلوجرام، وكمية من مخدر الآيس وزنت 1,380 كيلوجرام، وكمية من مخدر الشابو وزنت 1,305 كيلوجرام، ةكمية من مخدر الاستروكس وزنت 835 جراما، وكمية من مخدر الأفيون وزنت 400 جرام، وكمية من مخدر البودر وزنت 314 جراما، وكمية من مخدر الفودو وزنت 30 جراما، و515 أمبولا مخدرا، و2559 قرصا مخدرا.

أما في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، فجرى ضبط 52 قطعة سلاح ناري بحوزة 45 متهما، وتنفيذ 56 ألف حكم قضائي، وضبط 3 تشكيلات عصابية ضمت 6 متهمين ارتكبوا 9 حوادث متنوعة، وضبط 31 متهما هاربا، و19 متهما بأعمال البلطجة، وضبط 283 دراجة نارية مخالفة، وضبط سيارة مُبلغ بسرقتها، وضبط 22 ألفا و553 مخالفة مرورية متنوعة، وفحص 58 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 8 منهم، واتخذت الإجراءات القانونية وجار استمرار الحملات الأمنية.