ضبط عدد من قضايا المخدرات.. وتنفيذ أحكام قضائية في حملات أمنية

وجّهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 225 قضية مواد مخدرة بإجمالى 246 متهما، ضُبط خلالها «كمية من مخدر الحشيش وزنت 110,372 كيلوجرام، وكمية من مخدر البانجو وزنت 26,650 كيلوجرام، وكمية من مخدر الهيروين وزنت 14,210 كيلوجرام، وكمية من مخدر الهيدرو وزنت 9,810 كيلوجرام، وكمية من مخدر الاستروكس وزنت 1,470 كيلوجرام، وكمية من مخدر الشابو وزنت 1,335 كيلوجرام، وكمية من مخدر الآيس وزنت 582 جراما، وكمية من مخدر البودر وزنت 200 جرام، و1401 قرص مخدر».

وفي مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، جرى ضبط 32 قطعة سلاح ناري بحوزة 31 متهما، وتنفيذ 56 ألفا و158 حكما قضائيا، وضبط 18 متهما هاربا، و15 متهما بأعمال البلطجة، و170 دراجة نارية مخالفة، وضبط 25 ألفا و573 مخالفة مرورية متنوعة، وفحص 49 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 9 منهم، واتخذت الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.