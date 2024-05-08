ضبط 15 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 15 ألفا و155 مخالفة مرورية متنوعة، بينها 617 مخالفة السير بدون تراخيص، و16 دراجة نارية مخالفة، و8119 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و28 مخالفة موقف عشوائي، و402 مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، و6 مخالفات شروط التراخيص.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.