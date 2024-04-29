«الداخلية»: ضبط 10 آلاف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت الحملات، خلال 24 ساعة، عن ضبط 10 آلاف و156 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:

(251) مخالفة السير بدون تراخيص.

(20) دراجة نارية مخالفة.

(5242) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

(8) مخالفات موقف عشوائي.

(296) مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة.

(4) مخالفات شروط التراخيص.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.