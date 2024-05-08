«قنبلة المطر» تثير الذعر في دولة عربية.. كيف تحدث الظاهرة الخطيرة؟

سلسلة متلاحقة من الظواهر الجوية والكوارث الطبيعية، يشهدها العالم منذ مطلع عام 2024، بشكل غير مسبوق، إذ اجتاحت فيضانات عارمة مدنًا بأكملها، فضلًا عن موجات حر قاسية حطمت أرقامًا قياسية، مرورًا بزلازل مدمرة وسيول جارفة، وأخرها ظاهرة مرعبة ضربت سلطنة عمان، بعدما حدث أمرًا أشبه بانفجار مائي في السماء.. فماذا تعرف عن ظاهرة انفجار المطر التي حدثت في دولة عربية قبل ساعات؟

دولة عربية تشهد ظاهرة جوية خطيرة

رسمت هذه الظواهر لوحة مروعة للعديد من الدول وآخرها سلطنة عمان، التي شهدت ظاهرة غريبة من نوعها ونادرة الحدوث، تعرف باسم «قنبلة المطر»، حيث هطلت بكميات هائلة من الأمطار بغزارة شديدة على منطقة محددة لفترة زمنية قصيرة، مصحوبة برياح هابطة قوية، شكلت لوحة غريبة تسببت في حالة من الجدل والرعب حول تلك الظاهرة، بحسب صحيفة «الرؤية».

وقد أثارت هذه الظاهرة الجوية الفريدة دهشة واستغراب الأهالي، كما خلفت وراءها بعض الأضرار المادية، وهي ظاهرة جوية نادرة تتميز بهطول غزير مفاجئ للأمطار على منطقة ضيقة محددة، تشبه سقوط قنبلة مائية من السماء، حيث ترتفع الرياح القوية وتتبعها أمطار غزيرة تتساقط على الأرض في جميع الاتجاهات.

وتُسبب هذه الظاهرة أضرارًا جسيمة بسبب قوة الرياح والأمطار الهائلة التي تشبه الانفجار، وتحدث بشكل سريع ومفاجئ قد لا تتجاوز مدة هطول الأمطار بضع دقائق، بينما تقتصر منطقة هطول الأمطار على مساحة ضيقة للغاية، قد لا تتجاوز بضعة كيلومترات مربعة، محوبة برياح قوية للغاية قد تصل سرعتها إلى أكثر من 160 كم/ساعة، بحسب موقع «britannica» البريطاني، المختص بأخبار الطقس.

غالبًا ما يترتب على الميكروبورست أضرارًا جسيمة للممتلكات والبنية التحتية، وقد تُشكل خطرًا على حياة الأشخاص، خاصة أنها تحدث بشكل مفاجئ، ويصاحبها أو يسبقها بعض الظواهر، بينها العواصف الرعدية التي تعد هي السبب الرئيسي لحدوث ظاهرة الميكروبورست أو «انفجار المطر».

التغيرات المفاجئة في درجات الحرارة تؤدي التغيرات المفاجئة في درجات الحرارة داخل العواصف الرعدية إلى حدوث تيارات هوائية قوية تُسبب الميكروبورست.

نصائح للوقاية من مخاطر الميكروبورست

ووفقا للموقع البريطاني، فإن هناك مجموعة من النصائح يراعى إتباعها للحماية من أضرار هذه الظاهرة: