هل المطر من علامات ليلة القدر؟.. اعرف تفسير القرطبي ورأي دار الإفتاء

هل المطر من علامات ليلة القدر؟ سؤال يردده البعض مؤخرًا بعد نزول المطر في عدة مناطق اليوم وبعد آخر ليلة وترية في شهر رمضان، فهل كانت أمس ليلة القدر أم لا؟ وأجابت دار الإفتاء عن علامات ليلة القدر وذكرتها ولم يرد فيها المطر.

وقالت دار الإفتاء في فتواها حول علامات ليلة القدر، أنَّ الإمام القرطبي ذكر في تفسيره لسورة القدر قوله: الثانية في علاماتها: منها أن الشمس تطلع في صبيحتها بيضاء لا شعاع لها.

علامات ليلة القدر

واستشهدت دار الإفتاء في توضيح هل المطر من علامات ليلة القدر: قال الحسن قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ليلة القدر: «إِنَّ مِنْ أَمَارَاتِهَا: أَنَّهَا لَيْلَةٌ سَمْحَةٌ بَلْجَةٌ، لَا حَارَّةٌ وَلَا بَارِدَةٌ، تَطْلُعُ الشَّمْسُ صَبِيحَتَهَا لَيْسَ لَهَا شُعَاعٌ». وقال عبيد بن عمير: كنت ليلة السابع والعشرين في البحر، فأخذت من مائِه، فوجدته عذبًا سلسًا.

وحول تحري ليلة القدر، أكّدت دار الإفتاء أنّ الله أخفى رضاه في طاعته؛ ليستزيد أصحاب الطاعات في أعمالهم، وأخفى غضبه في معصيته؛ لينزجر أصحاب السيئات عن أعمالهم، ولذلك اقتضت حكمة الله تعالى أن يُخفي أعمار الناس وآجالهم فلم يحددها؛ ليجد الإنسان في طاعة ربه، فينال رضاه، قال تعالى: ﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ﴾ [الأعراف: 34].

المطر وعلامات ليلة القدر

وبعيدا عن أنَّ هل المطر من علامات ليلة القدر أم لا؟ قالت دار الإفتاء إن الله أخفى ليلة القدر في رمضان لِيَجِدَّ الصائم في طلبها، وخاصة في العشر الأواخر منه، فيشمر عن ساعد الجد، ويشد مئزره، ويوقظ أهله كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ أملًا في أن توافقه ليلة القدر التي قال الله تعالى فيها: ﴿لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ ۝ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ ۝ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ﴾ [القدر: 3 - 5]، فتكون حظه من الدنيا وينال رضا الله في دنياه وفي آخرته؛ لذلك أخفى الله ليلة القدر في أيام شهر رمضان حثًّا للصائمين على مضاعفة العمل في رمضان.