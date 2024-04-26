توقف لقاء صنداونز والترجي بسبب المطر والرعد يعيد للأهلي ذكرى سعيدة في دوري الأبطال

منذ دقائق قليلة، قرر حكم مباراة صن داونز والترجي التونسي، إيقاف مباراة الإياب من نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، والمقام على ملعب «لوفتوس فيرسفيلد» بجنوب أفريقيا، وأن يتوجه لاعبو الفريقين إلى غرف تبديل الملابس وسط حالة من الذعر، تنفيذًا لقرار حكم اللقاء، بسبب الأمطار والرعد والبرق في أرض الملعب.

تلك الواقعة أعادت للأذهان واقعة شبيهة حدثت مع النادي الأهلي في دوري أبطال إفريقيا أيضًا، في الدور نفسه من البطولة عام 2013، عندما كان الفريق الأحمر يواجه القطن الكاميروني، وحدث هطول أمطار كثيف في الملعب بمدينة ياوندي الكاميرونية، وقرر الحكم الزامبي جاني سيكازوي إلغاء المباراة في الدقيقة 60.

مشكلة بسبب ارتباط الفريق بطائرة العودة

وقتها دعا مسؤولو الأهلي لاستكمال المباراة بسبب ارتباط الفريق بطائرة خاصة للعودة إلي القاهرة، لينضم اللاعبون إلى المنتخب الوطني، وأعطى الحكم الزامبي مهلة 10 دقائق لكن ظلت هناك حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، ما أدى إلى إلغاء المباراة وإعادتها في اليوم التالي، وانتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، وهي النتيجة ذاتها التي انتهت بها مباراة الإياب بالقاهرة، وصعد الأهلي إلى النهائي بركلات الترجيح، وربح البطولة ضد نادي أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي.

ماذا تقول اللائحة في حالة إلغاء المباراة

لائحة الاتحاد الإفريقي لكل القدم، تقول إنه في حالة عدم استئناف المباراة لأسباب قهرية خاصة بالإنارة أو سوء الأرضية، يتم استئناف اللعب خلال 48 ساعة.

ويذكر أن هناك مشاورات تدور بين طاقم تحكيم لقاء الترجي وصن داونز ومراقب المباراة، بالإضافة لمسؤولي الاتحاد الأفريقي، لمعرفة هل سيتم إلغاء المباراة أو تأجيلها.