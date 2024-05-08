3 أسباب تعطي للزوجة الحق في طلب زيادة نفقة الصغير .. منها زيادة الأسعار

النفقة الزوجية من أهم الحقوق التي تثبت للزوجة بعد الطلاق، ولكن هل يمكن للزوجة أن تطلب زيادة النفقة الزوجية وما هي شروط طلب زيادة النفقة، وللإجابة على هذا التساؤل تواصلت «الوطن» مع بسام أبورحمة المحامي لبيان بعض الحالات التي يمكن للزوجة أن تطالب فيها بزيادة النفقة الزوجية.

يسار الزوج بعد الحكم بالنفقة

قال بسام أبورحمة المحامي، إن هناك عدة أسباب يمكن للزوجة أن تطالب فيها بزيادة النفقة الزوجية أي كانت نوعها «نفقة صغار- فرش - غطاء - أجر مسكن حضانة» أولها أن تكون حالة الزوج المادية أفضل بعد حكم النفقة مثل أن ينتقل إلى عمل بمقابل مادي أعلى أو حصل على أموال زادت من يساره.

زيادة الأسعار تساعد الزوجة على زيادة النفقة

وأضاف أبورحمة في تصريحات لـ«الوطن»، أن السبب الثاني هو أنا تكون انقضت مدة معقولة بين حكم النفقة الأصلي وتاريخ المطالبة بزيادة النفقة نظرا لزيادة الأسعار على أن لا تقل هذه المدة عن سنة.

أما الشرط الثالث فأوضح المحامي، أنه يجب أن يكون يسار الزوج دائما وليس بشكل عارض كأن يكون العمل الجديد الذي التحق به ليس على سبيل الانتداب المؤقت بل بشكل دائم.