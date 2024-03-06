خبير اقتصادي: تخوفات المواطنين من زيادة الأسعار ليست في محلها (فيديو)

أكد الدكتور محمد شادي، رئيس وحدة الاقتصاد والطاقة بمركز الحبتور للابحاث والخبير الاقتصادي، أن القرارات التي أعلن عنها البنك المركزي المصري تخاطب السوق بطرفيه المستهلك والمستثمر، مشددًا على أن التحرك اليوم لم يكن على مستوى الجهاز المصرفي ولكن لها تأثير على السوق بشكل عام.

مرحلة جديدة في التعامل مع سعر الصرف

وأوضح «شادي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا الوكيل، ببرنامج «مساء دي أم سي»، المُذاع عبر شاشة «دي أم سي»، أننا أمام مرحلة جديدة في التعامل مع سعر الصرف لم تمر على الاقتصاد المصري، مشددًا على أنه في السابق كان الاقتصاد المصري يستخدم طريقة لسعر الصرف يسمى سعر الصرف المدار وتحديد مستوين للسعر يتم التحرك من خلالهم، إلا أن السعر الآن أصبح مرنا.

البنك المركزي أطلق العنان لسعر الصرف

وأضاف أن التحرير المدار لسعر الصرف كان به تحديد لنطاق للسعر ولا يجب أن يتخطاه، منوهًا بأن اليوم البنك المركزي أطلق العنان لسعر الصرف وجعل السوق هو المتحكم به، وهو ما سيقوم بتحديده، موضحًا أنه في حالة هناك تحركات غير منطقية في سعر الصرف سيكون هناك تدخلا من البنك.

أشار إلى أن هناك تخوفات من المواطنين من زيادة الأسعار وهي ليست في محلها، حيث أن التجار سعروا الدولار على 60 جنيها للدولار، ولكن الدولار الآن أقل من الـ50 جنيها، موضحًا أنه من المفترض أن يكون هناك انخفاض، هذا سبب في تقليل سعر السلع، وهناك عامل آخر بشأن السعر هو عدم الإتاحة للمنتجات والسلع ولكن هناك في الوقت الحالي إفراج للسلع في المواني.