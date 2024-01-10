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رئيس «شعبة الذهب»: زيادة عالمية غير اعتيادية في الأسعار بسبب الظروف الجارية

كتب:

يارا أشرف
10:15 م | الأربعاء 10 يناير 2024
المهندس هاني ميلاد رئيس الشعبة العامة للذهب في اتحاد الغرف التجارية

المهندس هاني ميلاد رئيس الشعبة العامة للذهب في اتحاد الغرف التجارية

قال المهندس هاني ميلاد، رئيس الشعبة العامة للذهب في اتحاد الغرف التجارية، إن هناك زيادة عالمية غير اعتيادية في أسعار الذهب بسبب الظروف السياسية والاقتصادية التي تواجه العالم حاليا، وبالتالي حدث نوع من الطلب المتزايد على معدن الذهب.

 عوامل أساسية تتحكم في سعر الذهب

وأضاف «ميلاد»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم» من تقديم الإعلامي محمد مصطفى شردي عبر فضائية «الحياة»، أنه يوجد 3 عوامل أساسية تتحكم في سعر الذهب بصفة عامة، وهي سعر الذهب في البورصة العالمية، وسعر الدولار، وقوى العرض والطلب وبالتالي يُحدث تأثيرها فرقا في السعر.

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بقلم يارا أشرف