غلق مستشفى خاص يعمل دون ترخيص في الشرقية

شنت إدارة شؤون البيئة بمحافظة الشرقية، وإدارة العلاج الحر والسلامة والصحة المهنية، حملة للتفتيش على المنشآت الطبية بنطاق مركز ومدينة الحسينية، وذلك بمشاركة وحدة التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة بمديرية الشؤون الصحية بالتنسيق مع مفتشي العلاج الحر بالإدارة الصحية بالحسينية، وبالاشتراك مع فرع هيئة الدواء بالشرقية، وإدارة السلامة والصحة المهنية بمديرية العمل، وقوة أمنية برئاسة مأمور مركز شرطة الحسينية.

مخالفة سياسات مكافحة العدوى داخل المستشفى

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط مستشفى خاص يعمل دون ترخيص وغير مطابق للاشتراطات الصحية، ما يمثل خطرا داهما على صحة المرضى، وتبين عدم اتباع سياسات مكافحة العدوى داخل المستشفى، وعدم وجود غرفة تعقيم مطابقة للمواصفات، ووجود خلط للنفايات الطبية الخطرة بالنفايات الصلبة، وعدم وجود عقد محرقة سار أو أية إيصالات تفيد التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة، بالمخالفة لقانون البيئة ومما يعرض حياة المواطنين للخطر، وجرى رصد كمية كبيرة من النفايات الخطرة داخل المستشفى، وتم الاتصال بسيارة النفايات ليتم نقلها والتخلص منها بطريقة آمنة.

وقال الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة، إنه تلاحظ أيضا أثناء المرور وجود حالتين من مرضى الأورام يتم تجهيزهما لتلقي علاج كيماوي، وذلك تحت ظروف غير ملائمة، وقيام تمريض خاص بالمستشفى بتحضير الجرعات في غرفة ملوثة وغير مطابقة للمواصفات، ما يمثل خطرا على المرضى نظرا لقلة مناعة مرضى الأورام.

استمرار الحملات على مختلف المنشآت

وأوضح أنه جرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير المحضر اللازم حيال المخالفات المضبوطة بقسم الشرطة برقم 6318 جنح الحسينية، مؤكدا استمرار الحملات المكثفة لجميع الإدارات الرقابية بالمديرية على مختلف المنشآت بالمحافظة، والتنبيه عليهم بعدم التهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات، والتي من شأنها عدم المساس بصحة وسلامة المواطنين.