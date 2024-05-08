«الصحة»: خدمات طبية لـ900 ألف مواطن بمستشفيات الأمراض الصدرية خلال 30 يوما

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمات الطبية والعلاجية لـ902 ألف و635 مواطنًا بمستشفيات الأمراض الصدرية على مستوى محافظات الجمهورية، في الفترة من يناير حتى نهاية مارس 2024.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنّ الخدمات المقدمة شملت 742 ألفا و779 خدمة بالعيادات الخارجية المجانية والاقتصادية، والعيادات المسائية وأقسام الطوارئ، كما تم تقديم الرعاية الطبية لـ19 ألفا و687 مواطنا في الأقسام الداخلية المجانية والاقتصادية والرعايات المركزة، وتقديم خدمات الأشعة لـ137 ألفا و370 حالة منها 87 ألفا و229 أشعة عادية، و43 ألفا و106 أشعات مقطعية، و7035 أشعة تلفزيونية.

منظار لـ440 حالة بين منظار شعبي وصدري

وأشار عبدالغفار إلى إجراء منظار لـ440 حالة بين منظار شعبي وصدري، وإجراء 693 جراحة صدر بينها جراحات صغرى ومتوسطة وجراحات كبرى وذات مهارة فائقة، ومناظرة 1666 حالة عن طريق التشخيص عن بعد Tel medicine بمستشفيات صدر «المعمورة، ومنوف، دمنهور، وطنطا ، المنصورة، والمنيا، وأسيوط، وكفر الشيخ».

التشغيل التجريبي لمستشفي صدر العياط

من جانبه، قال الدكتور محمد نادي رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، إنّه في إطار العمل المستمر لتطوير المستشفيات التابعة للوزارة تم تطوير والتشغيل التجريبي لمستشفي صدر العياط والبدء في تشغيل الأقسام الداخلية، وتقديم الخدمات الطبية لـ6576 مواطنا بالعيادات الخارجية المجانية والاقتصادية والعيادات المسائية، وتقديم الخدمة العلاجية لـ835 مريضا بالطوارئ والأقسام الداخلية وإجراء 420 أشعة صدر خلال شهر يناير الماضي.

وأضاف أنّه جرى تركيب وحدة تشخيص عن بعد بمستشفى صدر سوهاج، إضافة إلى تزويد مستشفى صدر شبين الكوم بجهاز أشعة مقطعية وافتتاح قسم العلاج الطبيعي بمستشفى صدر المنصورة، وتزويد مستشفى صدر بني سويف بأجهزة ليزر بقسم العلاج الطبيعي.

وقال الدكتور وجدي أمين مدير عام إدارة الأمراض الصدرية، إنّه جرى تدريب 429 من الأطباء والعاملين بمستشفيات الأمراض الصدرية، ضمن جهود وزارة الصحة في الاهتمام بالعنصر البشري والتطوير المستمر لأداء الأطباء والعاملين بمستشفيات الأمراض الصدرية، وتدريب الأطباء بمراكز الكلى ووحدات الغسيل الكلوي على أحدث طرق الاكتشاف المبكر لمرض الدرن، والفرق بين الدرن الكامن والنشط، ضمن مبادرة البرنامج القومي لمكافحة الدرن، وفحص 24 ألفا و29 مريضا بمراكز الغسيل الكلوي بالمحافظات وجار العمل على إدراج باقي مراكز الغسيل الكلوي بمستشفيات «الهيئة العامة للتأمين الصحي وأمانة المراكز الطبية المتخصصة وهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية والمؤسسة العلاجية».

وأشار أمين إلى تدريب الأطباء والصيادلة وفرق التمريض على طرق اكتشاف الدرن وكيفية التسجيل والتوجيه لمريض الدرن، وحساب مؤشرات المرض والتشخيص والعلاج، إضافة إلى التدريب على كيفية إدارة الأدوية والمشتريات الخاصة بالدرن، وتدريب الأطباء على كيفية استيفاء الملف الطبي الموحد للمريض بما يتناسب مع ربط الخدمات المقدمة بالمستشفيات لتسهيل الإجراءات الطبية وتخفيض تكاليف العلاج، وتدريب الأطباء على أساسيات الطب الرئوي ووظائف التنفس والرعاية المركزة للجهاز التنفسي.