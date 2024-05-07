«الصحة» تحذر من أضرار تناول الفسيخ والرنجة.. ورسالة مهمة حال الشعور بأي أعراض

استعرضت وزارة الصحة والسكان، أضرار الإفراط في تناول الفسيخ والرنجة، خلال تقرير رسمي لها أصدرته منذ قليل، مؤكدة أن ذلك يتسبب في ارتفاع مستويات ضغط الدم؛ إذ يحتوي الفسيخ والرنجة على كميات كبيرة من الأملاح، التي تؤثر على مستويات الضغط في الدم.

أضرار الإفراط في تناول الفسيخ والرنجة

وشددت الوزارة، على أن الإفراط في تناول الفسيخ والرنجة، يتسبب في الإصابة بالتسمم الممباري، وهو مرض يهاجم الأعصاب، وينتج عنه ازدواج الرؤية وصعوبة الكلام وضعف الأطراف العليا للجسم، وقد يصيب عضلات الجهاز التنفسي، ويحدث هذا المرض نتيجة الطريقة الخاطئة في حفظ الأسماك المملحة، التي تؤدي إلى نشاط معين من البكتيريا.

اضطرابات الجهاز الهضمي

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أن اضطرابات الجهاز الهضمي تحدث نتيجة تناول الأسماك المملحة، بجانب الشعور بالانتفاخ، واضطرابات المعدة التي تتطور وتصبح نزلة معوية حادة، مشيرة إلى أنه في حال الشعور بأي أعراض غريبة بعد تناول الفسيخ والرنجة، لا بد من الذهاب الى أقرب مستشفلى، لتفادي أي مضاعفات صحية.