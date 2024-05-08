«الصحة» تحذر من دور البرد المنتشر بين الأطفال.. قئ وسعال وحرارة

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، علاج الإنفلونزا المنتشرة الفترة الحالية بين المواطنين سواء الكبار أو الصغار، الذي يبدأ بقئ وارتفاع في درجة حرارة الجسم، موضحا أن هذه الإصابة بسبب التقلبات الجوية وبعض الأغذية التي يتم تناولها دون معرفة أضرار الإسراف فيها، لافتا إلى أنه فيما يتعلق بالصغار لابد من زيارة الطبيب المختص دون اللجوء إلى الوصفات الشعبية المتداولة.

كيفية التعامل مع دور الإنفلونزا المنتشر هذه الفترة

وأشار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الطبيب هو المختص في كتابة البروتوكول العلاجي، لافتا إلى أن إصابة الأطفال تختلف من حالة إلى أخرى وكذلك البروتوكول العلاجي يختلف عدد جرعاته من طفل إلى آخر، موضحا في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنه فيما يتعلق بالكبار على المواطنين البعد عن مجموعات البرد أو حقن البرد نظرا لأضرارها البالغة عن بعض الفئات التي قد تصل إلى الوفاة.

الأطفال هم الأكثر عرضة للإصابة بالأمراض المعدية وغير المعدية

وأضاف الدكتور حسام عبدالغفار، أن الفترة الحالية تشهد موجة كبيرة من التغيرات الجوية وسيتم الاستقرار مطلع الشهر المقبل وعلى المواطنين ضرورة متابعة الأرصاد الجوية لمعرفة حالة الطقس واتباع الإجراءات اللازمة للوقاية من الفيروسات التنفسية، مشيرا إلى أن الأطفال الأكثر عرضة للإصابة بالأمراض المعدية والغير معدية نظرا لضعف مناعتهم.