محافظ المنيا: انتظام سير امتحانات النقل دون شكاوى

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، انطلاق ماراثون امتحانات النقل بمختلف المراحل التعليمية للفصل الدراسي الثانى اليوم الأربعاء، مؤكدًا رفع درجة الاستعداد بكافة الإدارات التعليمية لاستقبال الطلاب لأداء الامتحانات، وجاهزية غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة وعملها على مدار اليوم لحل أية مشكلات أو معوقات داخل اللجان.

انتظام امتحانات صفوف النقل دون أي شكاوى

وأكد محافظ المنيا اللواء أسامة القاضي، انتظام امتحانات صفوف النقل بمختلف المراحل التعليمية على مستوى الإدارات التعليمية دون أي شكاوى أو معوقات في يومها الأول، مع اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتأمين سير الامتحانات واتباع القواعد المنظمة لسير الامتحانات والالتزام ببث روح الطمأنينة في نفوس الطلاب.

متابعة يومية لانتظام سير العملية الامتحانية

وكلف المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة اليومية لانتظام سير العملية الامتحانية للفصل الدراسي الثاني داخل لجان صفوف النقل على مستوى الإدارات التعليمية كل في نطاقه الجغرافي، وذلك بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم، موجها بتوفير جميع سبل الراحة من إضاءة وتهوية، مع الحزم الشديد، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، والالتزام بالضوابط الامتحانية.

من جانبه، أوضح حمدي مصطفى وكيل وزارة التربية والتعليم، أن طلاب المرحلة الابتدائية للصفوف الرابع والخامس والسادس، والصفين الأول والثاني الإعدادي والصف الأول الثانوي يؤدون الامتحانات في الفترة من 8 وحتى 22 مايو، والصف الثالث الاعدادي من 15 حتى 21 مايو، فيما يبدأ الصف الثاني الثانوي الاختبارات غدا الخميس وحتى 23 مايو.