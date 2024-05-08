«بنها الأهلية» تنظم ورشة عمل لتدريب الطلاب على استخدام بنك المعرفة

أعلنت جامعة بنها الأهلية، تنظيم ورشة عمل لتدريب الطلاب على استخدام بنك المعرفة المصري؛ إذ يمنح إمكانية الوصول إلى أكبر قدر من المحتوى العلمي في مختلف التخصصات.

تطوير مهارات الباحثين

وأكد الدكتور جمال سوسة، القائم بعمل رئيس جامعة بنها الأهلية، أن الجامعة حريصة على عقد ورش العمل التدريبية بشكل مستمر لتطوير مهارات الباحثين، وأعضاء هيئة التدريس والطلاب في مختلف الكليات والتخصصات والبرامج الدراسية.

اهتمام كبير بتشجيع الطلاب على البحث العلمي

كما أوضح أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بتشجيع البحث العلمي، ودعم الباحثين من أعضاء هيئة التدريس، وطلاب الدراسات العليا للارتقاء بمستوى الأبحاث ومخرجاتها.

من جانبه، أوضح الدكتور سليمان مصطفى، القائم بعمل نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، مدى أهمية انعقاد ورشة العمل، مشيرًا إلى اهتمام الجامعة بالمعرفة والبحث العلمي، من خلال حث الطلاب والباحثين على الاستفادة من الخدمات والمزايا التي يقدمها «بنك المعرفة المصري».

وأشار الدكتور شادي المشد، مدير مكتب التحول الرقمي والحوكمة الذكية بجامعة بنها الأهلية، إلى أهمية بنك المعرفة، كونه يمنح لجميع المصريين من مختلف الأعمار، إمكانية الوصول إلى أكبر قدر من المعرفة والمحتوى الثقافي والعلمي.