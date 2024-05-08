عميد «إعلام القاهرة»: المؤسسات الإعلامية ساهمت في التوعية بالاقتصاد الأخضر

قالت الدكتورة ثريا البدوي، عميد كلية الاعلام جامعة القاهرة، إن مفهوم الاقتصاد الأخضر أصبح منتشرا في المجتمع، لذا وجب علينا استثماره والتسويق له، مضيفة أن الإعلام ساهم في تعزيز الوعي، ويجب العمل الفترة المقبلة على التسويق للاقتصاد الأخضر خارح مصر، خاصة وأن هناك أكثر من 40 مليار دولار حجم اتفاقيات جرى توقيعها بشأن التوسع في مجالات لدعم الاقتصاد الأخضر.

مصر تستحوذ على نسب كبيرة من استثمارات إنتاج الهيدروجين الأخضر

وأضافت البدوي خلال إلقاء كلمتها بمؤتمر كلية الإعلام جامعة القاهرة، تحت عنوان «الإعلام والتحول نحو الاقتصاد الأخضر»، بحضور الدكتور محمود السعيد، نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون الدراسات العليا، أن مصر تستحوذ على نسب كبيرة من الاستثمارات المباشرة في إنتاج الهيدروجين الأخضر خلال الفترة الماضية، لافتة إلى أن المؤسسات الإعلامية في أشد الاحتياج لبرامج تسويقية علمية، مؤكدة ضرورة تركيز الاعلام على العلامة الوطنية للدولة وكيفية تعزيز اشتراك المواطن في العمل ضمن برامج الاقتصاد الأخضر.