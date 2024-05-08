اكتشاف مقبرة جماعية جديدة في مستشفى الشفاء بغزة.. العثور على 49 شهيدا حتى الآن

أعلنت السلطات الصحية بقطاع غزة أن الطواقم الطبية تمكنت من العثور على مقبرة جماعية ثالثة داخل مجمع الشفاء الطبي، حسبما أفادت فضائية «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها.

مازالت عملية الانتشال مستمرة

وانتشلت الطواقم الطبية 49 شهيداً حتى الآن ومازالت عملية الانتشال مستمرة، حيث يأتي ذلك في إطار جريمة الإبادة الجماعية التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي داخل مجمع الشفاء الطبي، التي أعدم خلالها قرابة 400 شهيد، من بينهم العديد من الطواقم الطبية والتمريضية والإدارية العاملة في مجمع الشفاء، وإعدام مئات الجرحى والمرضى والنازحين، ومازال هناك مئات المفقودين والمعتقلين، بحسب بيان الصحة في قطاع غزة.

وعثرت الطواقم الطبية على مقبرة جماعية ثالثة داخل مجمع الشفاء الطبي، حيث تم انتشال حتى الآن من المقبرة الثالثة 49 جثماناً ومازالت الطواقم الحكومية تواصل انتشال المزيد من الجثامين حتى الآن، ولم تنتهِ من عمليات الانتشال، مع توقعات العثور على عشرات الجثامين الجديدة.

ارتفاع أعداد المقابر الجماعية التي تم العثور عليها داخل المستشفيات إلى 7 مقابر

وبذلك يرتفع عدد المقابر الجماعية التي تم العثور عليها داخل المستشفيات إلى «7» مقابر جماعية، واحدة في مستشفى كمال عدوان، و3 مقابر في مجمع الشفاء الطبي، و3 مقابر في مجمع ناصر الطبي، وقد تم انتشال من هذه المقابر حتى الآن «520» شهيداً.

وأعلنت مصادر طبية في قطاع غزة، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع المستمر منذ 2015 يوم إلى 34 ألفا و844 شهيدا وأكثر من 78 ألفا و404 مصابين، أغلبهم من النساء والأطفال في حصيلة غير نهائية حتى الآن، حسبما ذكرت وكالة الانباء الفلسطينية «وفا» مضيفة أن قوات الاحتلال ارتكبت 7 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية، تسببت في ارتقاء 55 شهيدا ووقوع 200 إصابة.