رئيس جامعة حلوان الأهلية: لدينا دور كبير في تنمية وعي الشباب بمخاطر التعاطي

عقدت جامعة حلوان الأهلية ندوة بعنوان «خطورة المخدرات على الإنسان والمكان»، بالتعاون مع مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية بجامعة حلوان، لتنمية الوعي لدى شباب الجامعة.

تنمية وعي شباب الجامعة

وأكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان الأهلية، ضرورة استمرار مثل هذه الندوات التي تساهم في تنمية وعي شباب الجامعة بمخاطر تعاطي المخدرات، في ظل استهداف الشباب، لتحويلهم من قوة وطنية فاعلة ومنتجة إلى قوة مدمرة، تشل حركة المجتمع وتبدد ثرواته.

شارك في الندوة الدكتورة سماح سالم، مدير مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية بجامعة حلوان، والدكتور محمد مصطفى، الخبير بمصلحة الطب الشرعي بوزارة العدل، وأميرة رجب، المشرف على إدارة البرامج الوقائية بصندوق مكافحة الإدمان والمخدرات.

وقاية الشباب من أضرار التعاطي

وأشارت إلى الدور والجهود التي يمكن أن تقوم بها الجامعة في وقاية شبابها من أضرار التعاطي والإدمان، من خلال الأنشطة والبرامج التوعوية والتعاون مع مؤسسات المجتمع، لتقديم المعلومات الصحيحة.

نظمت الندوة برعاية الدكتور وليد السروجي، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف سيد عطا، الأمين العام لجامعة حلوان الأهلية، وجرى التنسيق للندوة أمنية نبيل، مدير إدارة المتابعة بالجامعة.