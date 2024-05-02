جامعة حلوان تحصد ميداليتين في بطولة العالم للزعانف في كولومبيا

نجحت جامعة حلوان في تحقيق إنجاز جديد على الساحة الرياضية العالمية، وتمكنت طالبتان من منتخب الجامعة للزعانف من الحصول على ميداليتين متميزتين في بطولة العالم للجامعات التي أقيمت في كولومبيا خلال الفترة من 26 إلى 27 أبريل 2024.

مشاركة الطالبات في المسابقة العالمية للجامعات

وشاركت الطالبات تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب، الدكتور أحمد عليق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، الدكتورة أمل عبدالله عميدة كلية التربية الرياضية بنات، الدكتور جمال على عميد كلية التجارة وإدارة الإعمال.

وحصلت الطالبة بسملة صبحي محمد من كلية التربية الرياضية الفرقة الأولى على الميدالية الفضية في سباق تتابع 4 × 100 زعانف مزدوجة، فيما حققت الطالبة ندا مجدي أبو مسلم من كلية التجارة وإدارة الأعمال الفرقة الأولى الميدالية البرونزية في سباق 400 متر مونو.

وبفضل الأداء المتميز، تمكنت مصر من احتلال المركز الثالث في الترتيب العام على مستوى جامعات العالم، مضيفة إنجازًا جديدًا إلى سجل إنجازاتها الرياضية المشرفة.

الاهتمام بالأنشطة الطلابية الجامعية

ومن جانبه، أكد الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة إن هذا النجاح يعكس مدى الاهتمام الذي توليه الجامعة للأنشطة الطلابية والرياضية، باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من العملية التعليمية.

وقال الدكتور قنديل، إنّ إنجازات طالبات الجامعة في المحافل الرياضية الدولية تعد مصدر فخر واعتزاز للجميع، وتؤكد على قدرة الشباب المصري على المنافسة وتحقيق الإنجازات على أعلى المستويات، كما أشاد بالجهود المبذولة لتهيئة الظروف المناسبة لإعداد الطلاب رياضيًا

وجاءت مشاركة الطلاب محليا ودوليا فى المسابقات تحت إشراف هشام رفعت أمين عام الجامعة، محمد السيد جاد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، وبمتابعة الكابتن أيمن عبد العزيز مدير إدارة النشاط الرياضي، والمدير الفني لفريق الزعانف الكابتن أحمد عمر، ومدرب الفريق الكابتن أحمد عبدالناصر، وإشراف الدكتورة مؤمنة محمود.