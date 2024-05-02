جامعة حلوان تكرم صاحب الشخصية الحقيقية لـ«نديم أبو سريع» في مسلسل حالة خاصة

كرم الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، الطالب عبدالله أشرف بالفرقة الرابعة كلية التجارة وإدارة الأعمال الذي تم استوحاء شخصية نديم في مسلسل «حالة خاصة» منه.

عبدالله أشرف نموذج ملهم لكل مصابي التوحد للإرادة والعزيمة

وأشاد رئيس جامعة حلوان خلال التكريم بقصة نجاح الشاب عبدالله أشرف، ووصفه بأنه مثال للإرادة والتفاني في تحقيق الأهداف، مشيرا بأنه استطاع العمل كمونتير ناجح، ويعد نموذجا ملهما لكل مصابي طيف التوحد للإرادة والعزيمة في التغلب على أصعب التحديات.

ومن جانبه، قدم الطالب عبد الله أشرف الشكر لجامعة حلوان والدكتور السيد قنديل على الدعم المستمر، موضحاً أن المصابين بطيف التوحد لهم عالمهم الخاص وطرقهم في التواصل مع المجتمع، مشيدا بفكرة مسلسل حالة خاصة في دعم المتوحدين وصحتهم النفسية ودفعهم للأمام، موجهاً رسالة لكل متوحد «أنت فريد من نوعك».