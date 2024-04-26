جامعة حلوان تصدر بيانا بشأن واقعة منع طالبة مريضة سرطان من دخول الامتحانات

أصدرت جامعة حلوان برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، بيانا بشأن ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي، حول منع الطالبة سارة هشام مريضة سرطان ومن ذوي الهمم من دخول امتحانات الترم الأول، موضحة أن إدارة كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي تابعت كل ما تم تداوله وحرصت على عدم الرد في وسائل التواصل الاجتماعي حفاظا على خصوصية حالة الطالبة ولكن نظرا لأن الأمر نُشر بوسائل إعلامية لذا وجب توضيح عدد من الموضوعات.

أول تعليق من الجامعة

قالت الجامعة إنه لا يمكن لأي مسئول في الكلية أيا كان باتخاذ أي قرار بشأن فصل طالب من عدمه ولا يتم ذلك إلا بقرار مجلس الكلية، كما لا تقبل الكلية بالمتاجرة في ما تقدمة من دعم نفسي ومعنوي وعلمي لأبنائنا الطلاب الذين يمرون بحالات صحية خاصة أو من ذوي الهمم؛ علما بأن الجامعة تقدم الدعم الطبي الكامل لجميع الطلاب في مستشفيات جامعة حلوان أو خارجها.

منح الطالبة فرصة استثنائية

وأضافت الجامعة أنه بشأن حالة الطلاب من ذوي الهمم وليس فقط من يمر بظروف صحية خاصة، فأن الدكتور رئيس الجامعة عيّن مستشارا لذوي الهمم، موضحة أن الجامعة تتعاطف إنسانيا مع كل الحالات الإنسانية إلا أننا لا نستطيع مخالفة القانون أو أن نغض الطرف عن أي محاولة للزج باسم الكلية في أي مخالفة.

وأوضحت أن كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي كلية نظامية نسبة الحضور بها لاتقل عن 75% من المحاضرات وفي حالة تخطي نسبة الغياب 25% يحرم الطالب من حضور الامتحان، كما التحقت الطالبة بالكلية في العام الجامعي 2020-2021، ونجحت الطالبة في المستوى الأول للعام الجامعي 2020-2021، ولكنها تعثرت الطالبة في المستوى الثاني منذ العام الجامعي 2021-2022 وحتى الآن.

وأشارت الجامعة إلى أنه تم منح الطالبة فرصة استثنائية أخيرة لرفع المعدل التراكمي بمجلس الكلية رقم «317» بتاريخ 17/9/2023 تقديرًا لحالتها الصحية علما بأن اللائحه تنص على «يفصل الطالب إذا لم يستطع رفع معدله التراكمي خلال أربع فصول دراسية متتالية»، ولكن الطالبة لم تقبل النصح الأكاديمي بعمل عذر عن الفصل الدراسي الأول طبقا للائحة حرصا على مستقبلها الأكاديمي حيث تنص اللائحة على «مادة 11ب» ويحتسب للطالب فترة انقطاع من الدراسة بعذر مقبول فصليين متتاليين أو أربعة فصول غير متتالية.

وتابعت أن الطالبة استنفذت مرات الإنذار الأكاديمي الأربعة في الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2022-2023، وأنه تقديرا لحالة الطالبة الصحية ولعدم مخالفة القانون تم دراسة حالات الطلاب المماثلة وتم تقديم مذكرة بعدد 28 طالبا ينطبق عليهم أربع فصول دراسية متتالية لإعطائهم فرصة أخيرة وتطبيق روح القانون وتم عرض إعطاء فرصة استثنائية على مجلس الكلية وتم إعطائهم جمعيا الفرصة الاستثنائية الأخيرة بتاريخ 17/9/2023.

وأكدت الجامعة أن قرار فصل الطالب المتعثر يعني إعطاءه فرصة أخرى بكلية جديدة وذلك حرصا على مستقبل الطالب الدراسي لكي لا يضيع مزيدا من السنوات دون تحصيل علمي للطالب.