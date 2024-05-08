محافظ الشرقية: إزالة العوائق أمام القطاع الخاص للتوسع في استثماراته

أشاد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، بالصناعات المحلية ودور المناطق الصناعية الرائد بالمحافظة ودفع عجلة التنمية، مُشيراً إلى أن مصر تشهد طفرة واهتمام واضح من الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير ودعم الصناعة الوطنية، وإتاحة الفرصة أمام الكيانات الاقتصادية للتوسع في الاستثمارات.

إزالة العوائق أمام القطاع الخاص للتوسع في استثماراته

وأوضح أن هناك جهود كبيرة لإزالة العوائق التي تحول دون تحقيق الطفرة الصناعية، من خلال تمكين القطاع الخاص للتوسع في استثماراته لتحقيق الاكتفاء الذاتي، وخلق فرص عمل حقيقية للشباب.

محافظ الشرقية: رفع كفاءة منظومة الكهرباء

جاء ذلك خلال زيارة محافظ الشرقية للمنطقة الصناعية بلبيس، مضيفا أن المنطقة الصناعية بالزوامل شهدت اهتماماً بالغاً برفع كفاءة البنية التحتية، حيث جرى رفع كفاءة مرفق المياه بتشغيل 5 آبار مياه لتغطية احتياجات المنطقة، والانتهاء من إعداد المقايسات اللازمة لدعم منظومة الصرف الصحي، بخلاف رفع كفاءة منظومة الكهرباء حيث جرى تركيب 70 محول كهرباء لزيادة القدرة الفعلية واستبدال خطوط الكهرباء الهوائية بخطوط أرضية.

وأوضح المحافظ أنه جرى رصف ورفع كفاءة المدخل الرئيسي المؤدي للمنطقة بطول 300 م ومتوسط عرض 15 متر، بجانب إنشاء وحدة إطفاء على مساحة 700 متر، وجاري التنسيق مع الجهات المعنية لإقامة نقطة شرطة للمنطقة وموقف عمومي للسيارات، ومعرض ربع سنوي لعرض منتجات الشركات وطرحها أمام المواطنين.