رئيس جهاز «السويس الجديدة»: نسابق الزمن للانتهاء من تطوير المنطقة الصناعية

أعلنت المهندسة أسماء مخلوف رئيس جهاز تنمية مدينة السويس الجديدة، استمرار الاجتماعات مع المستثمرين وأصحاب المصانع والشركات بالمنطقة الصناعية بمدينة السويس الجديدة، لدراسة مقترحات تطوير المنطقة الصناعية بالمدينة، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

نسابق الزمن للانتهاء من تطوير المنطقة الصناعية بمدينة السويس الجديد

وتابعت أسماء مخلوف، خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن»: نستمع لشكاوى ومقترحات المستثمرين أولا بأول أملا في الوصول لأفضل ما يمكن، مشيرة إلى أنه تتم إتاحة الفرص الاستثمارية بالمدينة من خلال الموقع الإلكتروني لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، كما يتم التنسيق مع هيئة التنمية الصناعية للتيسير على المستثمرين، كما أنه جارٍ إحلال وتجديد الخط الناقل قطر 900 مم بطول 7700 متر دعماً للبنية التحتية من رفع كفاءة شبكة المياه وتأهيلها، لضمان صخ المياه للمشروعات.

وأوضحت رئيس الجهاز أنه جارٍ حالياً تخطيط منطقة ورش صغيرة بالمنطقة الصناعية، رداً على طلب المستثمرين؛ نظراً لأهمية وجود مصانع لتوفير قطع الغيار ومكملات الصناعات، مشيرة إلى أهمية إنشاء جمعية مستثمرين ومجلس أمناء بمدينة السويس الجديدة، وضرورة المتابعة.

رفع كفاءة البنية التحتية للمنطقة الصناعية وتوسعاتها والمنطقة الحرة

وقالت إنه هناك جهودا مكثفة من أجل صالح تنمية المدينة، حيث شهدت المدينة موخرا توسعة وتطوير مشروع رفع كفاءة المرافق بطريق «السويس - العين السخنة» والطريق الدائري بقيمة إجمالية تخطت 68 مليون جنيها، التي تعد إضافة جديدة لمرافق المنطقة الصناعية بعتاقة بالقطاع الأول بالسويس.

وأشارت إلى أنه تمت رفع كفاءة البنية التحتية للمنطقة الصناعية وتوسعاتها والمنطقة الحرة، ونتطلع لمزيد من فرص الاستثمار في ظل الدعم المتواصل من قبل القيادة السياسية.

مقترح موقع إنشاء أول مدرسة stem بالسويس

وحول موقف تنفيذ مشروعات الإسكان بالمدينة، ذكرت إن مشروعات المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، تضم 86 عمارة سكنية تشمل 2064 وحدة سكنية، بعدة مواقع مختلفة منها موقع رقم 1 ويضم 55 عمارة، وموقع رقم 2 ويضم 31 عمارة.

واستطردت «مخلوف»: استقبلت مؤخرا مسؤولي هيئة الأبنية التعليمية بالسويس لمعاينة مقترح موقع إنشاء أول مدرسة stem بمدينة السويس الجديدة، على الطبيعة، والإطلاع على موقع تنفيذ أول مدرسة تعليم أساسي بالمرحلة العاجلة بالمدينة، حيث بلغت نسبة الإنجاز بها 40 % وتضم 33 فصلا دراسي.