«تعليم كفر الشيخ»: لم نتلق أي شكاوى في أول أيام امتحانات صفوف النقل

أدى طلاب صفوف النقل بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، أول أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام 2023 - 2024، دون رصد أي مخالفات، في ظل توفير كل سُبل الراحة للطلاب.

وكيل المديرية: غرفة العمليات لم تتلق أي شكاوى أو مخالفات

وقال الدكتور علاء جودة، وكيل مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، إنّه تابع امتحانات الفصل الدراسي الثاني، وامتحانات النقل للصفوف الرابع والخامس الابتدائي والصف الأول الثانوي، والأول والثاني «تعليم فني» وذلك من داخل غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، واطمأن إلى حسن سير الامتحانات، مؤكداً عدم تلقي الغرفة أي شكاوى أو مخالفات.

توفير الجو الهادئ لأداء الامتحانات

وأشار «جودة»، إلى أنّه تم توفير بيئة آمنة، وتم التنبيه على ضرورة الالتزام بجميع القواعد واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات والانضباط والنظام داخل اللجان، وتوفير الجو الهادئ لأداء الامتحانات للطلاب بشكل دائم مع مراعاة التهوية والإضاءة الجيدة، والحفاظ على النظافة العامة، وتوفير المناخ اللازم، لسير عملية الامتحان بشكل لائق يتيح للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر، وكذلك التنبيه على إرسال تقرير يومي عن سير الامتحانات بكل إدارة تعليمية، ومع التشديد على عدم السماح للطلاب والملاحظين والمراقبين العاملين باللجنة اصطحاب المحمول داخل لجان الامتحان.

وأدى طلاب الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي الامتحان في مادتي «اللغة العربية والخط والإملاء، والتربية الدينية»، كما أدى طلاب الصف الأول الثانوي والثاني الثانوي للمواد التي لا تُضاف للمجموع «خارج المجموع» وهي «التربية الدينية، والتربية المهنية».