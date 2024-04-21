«تعليم كفر الشيخ» تنظم التصفيات النهائية لمسابقة «أهل القرآن الكريم»

نظمت مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، مسابقة «أهل القرآن الكريم» بمدرسة علي عبد الشكور الرسمية للغات في عامها الثامن على التوالي، بتوجيهات محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، وبحضور الدكتور علاء جودة، وكيل المديرية.

فعاليات التصفيات النهائية لمسابقة «أهل القرآن الكريم»

وتابع الدكتور علاء جودة، وكيل مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، فعاليات التصفيات النهائية للمسابقة، بحضور سحر حسني، مديرة المدرسة الأمين العام، وفوزي الطنوبي، مدير إدارة العلاقات العامة بالمديرية، مشيداً بالأصوات المتميزة في التلاوة، وبحفظ الطلاب للقرآن والأحاديث النووية، كما أشاد بالتنظيم، وتقديم أعضاء اللجنة، كل ما يمكن، لتيسير العمل بالمسابقة، وتحقيق العدالة بين جميع المتنافسين.

مستويات «أهل القرآن الكريم»

جدير بالذكر أنّ مسابقة «أهل القرآن الكريم» تدخل عامها الثامن على التوالي، وتنقسم إلى قسمين «عام - لغات»، بالإضافة إلى المستوى الجامعي، وتتم المنافسة على 6 مستويات، وهي القرآن الكريم كاملاً، ونصف القرآن، و10 أجزاء، و5 أجزاء، و3 أجزاء، وجزء واحد، بالإضافة إلى مدارس النور التي تتم التصفية في مدارسهم، تحت إشراف توجيه التربية الدينية بقيادة أحمد ريحان، الموجه العام، وبالتنسيق مع إدارة العلاقات العامة بالمديرية.