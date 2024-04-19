وكيل «تعليم كفر الشيخ»: فوز 3 طالبات بمسابقة «مصر في عيون أبنائها»

أعلن محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، عن فوز 3 طالبات في مسابقة «مصر في عيون أبنائها» بالمركز الأول والثالث على مستوى الجمهورية، موجهاً الشكر للطالبات وأسرهم ومُعلميهم وتوجيه عام التربية الفنية بقيادة نبيل محمد عبد الله مسعد، موجه عام التربية الفنية.

الطالبات الفائزات في مسابقة «مصر في عيون أبنائها»

وقال وكيل الوزارة، في بيان له، أنّه فازت بالمركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة «مصر في عيون أبنائها» الطالبة شهد صبحي محمد عيسى، بمدرسة برج البرلس الثانوية الجديد بنات، بإدارة برج البرلس التعليمية، بينما فازت بالمركز الثالث الطالبتان نيڤين رمضان سعيد شويته، ومريهان السيد راغب زيتون، بمدرسة فوه الإعدادية بنات، بإدارة فوه التعليمية.

وكيل المديرية يوجّه الشكر للطالبات ومُعلميهم

ووجّه الدكتور علاء جودة، وكيل مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، الشكر للطالبات ومُعلميهم، وموجه عام التربية الفنية، وكرم عبد الملك عبده، موجه أول مركزي التربية الفنية، وتوجيه إدارة برج البرلس، أحمد غالي، وتوجيه إدارة فوه، محمد أبو حسين، ووليد القماح.