«تعليم كفر الشيخ» تحصد مركزين في مسابقة الملتقى الفكري للطلاب الموهوبين

أعلن محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، عن حصول مكتب الخدمة المدرسية بالمديرية على المركز الأول جمهورياً لمدرسة بنات ثانوي، والمركز الثاني جمهوري بنين ثانوي في مسابقة الملتقى الفكري للطلاب الموهوبين والمتفوقين.

جاء ذلك برعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ومحمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، والدكتور علاء جودة، وكيل المديرية، وإشراف عام أمين الغفلول، موجه عام التربية الاجتماعية.

حصد مركزين على مستوى الجمهورية في مسابقة الملتقى الفكري للطلاب والطالبات

وأكد محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أنّ المديرية حصدت مركزين على مستوى الجمهورية في مسابقة الملتقى الفكري للطلاب والطالبات المتفوقين والموهوبين للمرحلة الثانوية، وهما الطالبة صفاء رضا سعد أحمد، بإدارة بيلا التعليمية، وفازت بالمركز الأول جمهوري، والطالب عبد الرحمن علي السيسي، بإدارة مطوبس التعليمية، وفاز المركز الثاني جمهوري، لافتاً أنّ ذلك يأتي ضمن فعاليات وتميز مكاتب الخدمة الاجتماعية المدرسية بكفر الشيخ، وتوجيه عام التربية الاجتماعية.