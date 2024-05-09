كود لتسريع الشحن بسرعة الصاروخ.. «الموبايل مش هيفصل»

يواجه عدد من مستخدمي الهواتف الذكية مشكلة مزعجة، وهي بطء الشحن، ويقضوا أوقاتًا طويلة في انتظاره، وترجع هذه الأزمة إلى العديد من الأسباب، لكن ما لا يعرفونه أن هناك شيء يمكنك القيام به، لجعل الهاتف يشحن أسرع، سواء آيفون أو أندرويد، حتى لو كان لا يدعم الشحن السريع، من خلال بعض الحيل.

ما سبب عدم الشحن السريع؟

حسنت الشركات المصنعة للهواتف الذكية سرعات الشحن بسرعة فائقة، لكن ما زال بعض المستخدمين يواجهون الكثير من المشكلات، ويعد بطء الشحن مشكلة كبيرة، لها الكثير من الأسباب، وهو ما عبر عنه إسلام محمد، الخبير التكنولوجي، أوضح في حديثه لـ«الوطن»، وهي:

كابل الشاحن الـUSB Cable تالف.

منفذ الطاقة به مشكلة.

درجة حرارة الهاتف مرتفعة.

عدم تحديث الأجهزة.

عدم استخدام الشاحن الأصلي.

استعمال الهاتف اثناء الشحن.

وجود مشاكل في البطارية.

كود لتسريع الشحن

بحسب الموقع الأصلي لسامسونج، ووفقًا لموقع gadgetstouse، فإن كود #9900#* يعمل على سرعة الشحن، وهذه ميزة أخرى يقدمها الكود، وبعد إدخاله قم بالخطوات التالية:

قم بإدخال الكود على هاتفك.

اختيار Low battery dump: off لتتحول إلى ON.

حلول للشحن السريع

وفقًا لِما ورد على البوابة العربية للأخبار التقنية، فإنه يمكن أن:

بدل إلى كابل USB آخر.

جرب شاحن مختلف.

نظف منفذ الشحن.

افصله وقم بتوصيل الشاحن الخاص بك مرة أخرى.

أغلق جميع العمليات الجارية و تنزيل التطبيقات.

قم بإيقاف تشغيل بيانات الجوال أو Wi-Fi.

شغل وضع الطائرة وضعه مرة أخرى.

قم بتمكين وضع توفير الطاقة.

استخدم محول الحائط.

تشغيل الشحن الأمثل

تركز هذه الميزة على الشحن السريع، وأعدها من خلال: