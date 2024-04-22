«الموبايل هيتظبط لوحده».. خطوات تفعيل التوقيت الصيفي على الهواتف تلقائيا

زادت عمليات البحث خلال الساعات القليلة الماضية، حول التوقيت الصيفي وكل ما يتعلق به، الأمر الذي بات يشغل بال الكثيرين، حول معرفة طريقة تغيير التوقيت الصيفي بشكل تلقائي على الهاتف، دون معاناة تغييره يدويا الجمعة المقبلة، باعتباره بداية العمل به.

مجموعة من الخطوات يمكنك الاعتماد عليها بشكل أساسي، لجعل هاتفك يضبط الساعة تلقائيا للعمل بالتوقيت الصيفي، الأمر الذي يمكن اتباعه بسهولة، ويمكن معرفتها والعمل على تطبيقها باتباع ما يلي وفقا لموقع «calcare service».

خطوات تغيير الوقت في هاتفك الاندرويد تلقائيا

تتمثل الخطوة الأولى في الدخول إلى الاعدادات الخاصة بهاتفك.

تظهر لك مجموعة من الخيارات، يمكن الضغط على Additional setting أو إعدادات إضافية.

بعد تطبيق الخطوة السابقة، يمكنك الآن الضغط على كلمة الوقت والتاريخ أو Date & Time

بمجرد النقر عليها سيظهر لك خيار تفعيل الوقت التلقائي انقر عليه.

الخطوة الأخيرة إعادة تشغيل هاتفك وبهذه الطريقة يكون تم تفعيل خاصية تغيير الوقت تلقائيا والعمل بالتوقيت الصيفي، فمجرد أن يتم تغيير الوقت ستلاحظ أن هاتفك قام بذلك بشكل تلقائي دون التدخل يدويا.

في حالة إذ لم تتمكن من اتباع هذه الخطوات، يمكنك اللجوء إلى طريقة أخرى، تساعدك على تفعيل خاصية تغيير الوقت تلقائيا وهذه الطريقة تتمثل في:

الدخول إلى إعدادات الهاتف.

اختيار قائمة خيارات إضافية

اختيار الوقت والتاريخ

تفعيل ضبط الوقت تلقائيا

ومن ثم اختيار منطقة الوقت أو Time zone وبعدها اختيار أي نطاق +3 وسوف يتم تغيير الوقت تلقائيا

متى يبدأ العمل بالتوقيت الصيفي؟

العمل بالتوقيت الصيفي يبدأ في الثانية عشر من مساء آخر جمعة في شهر أبريل والتي توافق يوم 26 المقبل، ويتم تقديم الساعة من 12 صباحا لتصبح الواحدة صباحا.