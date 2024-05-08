«كُتر السلام يُجل المعرفة» أبرزها.. أمثال شعبية تعرضت للتحريف

أوضح أكرم ناجي «صانع محتوى»، نماذج لأخطاء أمثال شعبية متداولة في الشارع المصري، قائلا: مثل «أنا كافي خيري شري» الصحيح أنه «كافي غيري شري»، بمعنى الحيادية وابتعاد الشخص عن الأفعال المُضرة بالآخريين.

أمثال شعبية متداولة في الشارع المصري

أضاف خلال لقاء ببرنامج «السفيرة عزيزة» المُذاع على قناة «دي إم سي» من تقديم الإعلاميتين جاسمين طه زكي ونهى عبد العزيز، أنّ هناك أمثال عديدة ليس لها معنى ومتداولة بشكل كبير في الشارع المصري، مثل «إسال مجرب ولا تسأل طبيب»، موضحا أنه في الأصل «إسال مجرب ولا تنسى الطبيب»، ومعناه لا نغفل خبرة المجرب ولا نغفل أيضا خبرة الطبيب.

وتابع بأنّ مثل «كتر لسلام يقل المعرفة»، الأصل أنه «كُتر السلام يُجل المعرفة» ومعناه أنّ السلام يعظّم المعرفة، لكن جرى تحريف كلمة يجل وصار السائد بين الناس كلمة يقل، مضيفًا أنّ مقولة «من علمني حرفا صرت له عبدا»، الأصل فيها «من علمني حرفا صنت له عهدًا».