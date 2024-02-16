مسعود شومان: التعامل مع الأمثال الشعبية يكون بالمجاز وليس بلفظ النص نفسه

تحدث الشاعر مسعود شومان، عن تناقض الأمثال الشعبية مع بعضها البعض، قائلًا: «نقوم بالتحليل اللغوي للنصوص والأمثال دون الوعي بسياقها، فمثلًا نقول: «اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب»، وهذا المثل يناقض تمامًا «القرش الأبيض ينفع في اليوم الأسود»».

وأضاف شومان، خلال استضافته ببرنامج «الشاهد»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، ويقدمه الإعلامي محمد الباز: «يتعلق الموضوع بكيفية قراءة المثل في سياقه، ومتى يمكن أن يضرب، فنحن نحاول أن نعقد هذه المقارنات على المستوى اللغوي لا على مستوى السياقات الاجتماعية والثقافية الموجود في كل مثل».

وتابع: «وبالعودة إلى مثل «اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب»، فإن البعض قد يقول إنه يدعو إلى التبذير، ولكن هذا التفسير الحقيقي لهذا المثل أنه يقال في لحظة ما إذا توقف الإنسان عن صرف ما يملك، وعندما يقوم بالتبذير نقول له «القرش الأبيض ينفع في اليوم الأسود»»، مشددا على أن التعامل مع الأمثال الشعبية يكون بالمجاز وليس بلفظ النص نفسه.