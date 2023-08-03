أحمد فايق يخوض تحديا «مصري - كوري» في الأمثال الشعبية غدا على DMC

يستعرض الإعلامي أحمد فايق، في برنامج «لوغاريتم» المُذاع على قناة DMC، غدا، تفاصيل التجربة المصرية في كوريا، حيث يساهم في فك الشفرة الكورية، ويحدد أوجه التلاقي بين الشعبين وكيف مع تعدد هذه الأوجه، ظلت اللغة والخط عامل انفصال لا اتصال.

ويستضيف برنامج لوغاريتم، الباحثة صوفيا الخولي، الأولى على دفعتها في كلية التربية النوعية قسم التربية الفنية بجامعة الإسكندرية، وهي باحثة ما بعد الدكتوراه، ومقيمة في العاصمة الكورية سول، وتؤكد أثناء البرنامج، أنّ الفكرة كانت المحرك الرئيسي للبحث الذي بدأته في كوريا.

مزج بين الثقافتين العربية والكورية

ويعتمد بحثها الذي يظهر خلال الحلقة مع أحمد فايق، على المزج بين الثقافة العربية والكورية في «الخط والزخرفة والرسم»، وابتكار خط جديد يمزج بين الكورية والعربية، خاصة أنّ مصر بها الخطين الياباني والصيني ولا يوجد بها الخط الكوري، ما يمثل عائقًا أمام الباحثين.

وتشهد الحلقة تحدٍ من الإعلامي أحمد فايق، لإثبات مدى الارتباط بين الشعبين المصري والكوري، حيث تبيّن أنّ الأمثال الشعبية المصرية لها نظير كوري، وكل حكمة أو عبارة كورية لها نظير في مصر، ويخرج فايق من التحدي منتصرا للغة العربية، ببدائل كثيرة للغة الكورية.