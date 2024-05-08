 الفريق أسامة عسكر يلتقي رئيس هيئة الأركان بقوة دفاع البحرين

التقى الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، الفريق الركن ذياب بن صقر عبد الله النعيمي رئيس هيئة الأركان بقوة دفاع البحرين والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليًا، وذلك بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع.

تناول اللقاء سبل دعم وتطوير أفاق التعاون العسكري بين القوات المسلحة لكلا البلدين في العديد من المجالات.

وأكد رئيس أركان حرب القوات المسلحة على اعتزازه بالعلاقات العسكرية الممتدة التي تربط بين القوات المسلحة لكلا البلدين الشقيقين، مشيدًا بكافة الجهود المبذولة التي تسهم في زيادة أفاق التعاون العسكري والعمل المشترك في كافة المجالات.

من جانبه، أعرب رئيس هيئة الأركان بقوة دفاع البحرين عن عمق الروابط والعلاقات التي تجمع مصر والبحرين، مشيدًا بالجهود المصرية لدعم الأمن والسلم في المنطقة.

حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة المصرية والبحرينية.