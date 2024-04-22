الفريق أسامة عسكر يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الخارجي بالجيش الثاني

شهد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الخارجي، الذي ينفذه أحد تشكيلات الجيش الثاني الميداني على مدار عدة أيام في إطار خطة التدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.

وألقى اللواء أ.ح محمد ربيع قائد الجيش الثاني الميداني كلمة أشار خلالها إلى الدعم المستمر الذي توليه القيادة العامة للقوات المسلحة لكل التشكيلات والوحدات بما يمكنها من تحقيق التميز في تنفيذ المهام، مؤكدا حرص رجال الجيش الثاني الميداني على الوفاء بالمسئوليات والمهام المكلفين بها تحت مختلف الظروف من خلال الحفاظ على أعلى درجات الاستعداد والجاهزية القتالية.

بدأت المرحلة بعرض الفكرة التعبوية والقرارات المتخذة وإجراءات تنظيم التعاون والتنسيق بين جميع الوحدات بإستخدام أحدث النظم ووسائل القيادة، والسيطرة خلال المراحل المختلفة للمشروع.

وناقش الفريق أسامة عسكر القادة والضباط المشاركين في أسلوب تنفيذ المهام المخططة وكيفية التعامل الأمثل مع المواقف المتغيرة خلال تنفيذ المهام، مشيدا بالجهد المبذول والمستوى المتميز الذي ظهرت عليه كل العناصر المشاركة وفقاً لتخصصاتهم المختلفة.

وفي ختام المرحلة نقل رئيس أركان حرب القوات المسلحة تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي لرجال الجيش الثاني الميداني، مؤكدا حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الاهتمام بتطوير الفرد المقاتل، وتعظيم إمكانياته بما يتوافق مع طبيعة المهام المكلف بها، فضلاً عن الارتقاء بوسائل التدريب والتأهيل لوحدات وتشكيلات القوات المسلحة بما يسهم فى تطوير الآداء ومواكبة التطورات المتلاحقة بمختلف المجالات العسكرية خلال تنفيذ المهام المكلفة بها لحماية الوطن وصون مقدراته.

حضر المرحلة عددا من قادة القوات المسلحة.