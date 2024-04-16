الفريق أسامة عسكر  يلتقي قائد قوات الدفاع المالاوي

إلتقى الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أول بول فالنتينو فيري قائد قوات الدفاع المالاوي والوفد المرافق له الذي يزور مصر حالياً في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام، وأجريت له مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكلا البلدين.

تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء تعزيز أوجه التعاون والعلاقات العسكرية بين البلدين في مختلف المجالات.

وأكد رئيس أركان حرب القوات المسلحة اعتزازه بعلاقات التعاون العسكري التي تربط القوات المسلحة المصرية والمالاوية، متطلعاً أن تشهد المرحلة القادمة مزيداً من التعاون بين القوات المسلحة لكلا البلدين.

من جانبه أعرب قائد قوات الدفاع المالاوي عن تقديره لدور مصر الفاعل فى دعم ركائز السلام والإستقرار داخل القارة الإفريقية، وحضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة المصرية والمالاوية.