مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية يستقبل وفدا طلابيا من جامعة السادات

استقبل مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية، برئاسة المستشار أيمن نبيل مدير المركز، اليوم الأربعاء، وفدًا من طلبة كلية الحقوق بجامعة السادات، وذلك في إطار تعريف دارسي القانون برسالة النيابة الإدارية في مكافحة الفساد.

ويأتي ذلك في إطار بروتوكول التعاون المُبرَم بين النيابة الإدارية وجامعة السادات، وتحت رعاية المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، والدكتورة شادن معاوية - رئيس جامعة السادات، و الدكتورة سحر عبد الستار عميد كلية الحقوق بجامعة السادات.

وفي مستهل الزيارة استمع الوفد لمحاضرة تعريفية حول نشأة النيابة الإدارية كهيئة قضائية ضمن منظومة العدالة المصرية، والبناء التنظيمي للنيابة الإدارية ودورها الهام في مكافحة الفساد المالي والإداري، كما تم إلقاء عدد من المحاضرات على الحضور استمعوا خلالها لطبيعة عمل الإدارات والوحدات المركزية بالنيابة الإدارية، وأعقب ذلك جولة تفقدية لمبنى رئاسة الهيئة، التقى فيها الوفد بعدد من المستشارين بالإدارات المركزية والوحدات المتخصصة.

واختتم اللقاء بصورة تذكارية للوفد مع المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، وبحضور الدكتورة سحر عبد الستار عميد كلية الحقوق بجامعة السادات.