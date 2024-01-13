هيئة النيابة الادارية تبدأ إجراء المقابلات الشخصية لدفعة 2023

قال المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي باسم النيابة الإدارية، إن المجلس الأعلى للنيابة الإدارية برئاسة المستشار حافظ عباس رئيس الهيئة، بدأ اليوم السبت إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين لمسابقة التعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية من خريجي كليات الحقوق، والشريعة والقانون، وكلية الشرطة دفعة 2023، وذلك وفقاً للمواعيد المحددة لعددٍ من الجامعات والمُعلن عنها من الأمانة العامة للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية.

ضوابط المقابلات الشخصية

وشدد سمير في بيان صحفي صادر من الهيئة منذ قليل، على ضرورة الالتزام التام بالضوابط التي حَددَتها للمقابلات الشخصية للمتقدمين والتي تشمل:

- الالتزام بالموعد المحدد للمقابلة.

- ضرورة إحضار أصل بطاقة الرقم القومي لكل متقدم.

- حضور المقابلة الشخصية دون اصطحاب الهاتف المحمول.

- الالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة، والامتثال لتعليمات الأمن.

- الحضور لمقر رئاسة الهيئة دون اصطحاب أي مرافقين.

ويمكن الاستعلام عن موعد المقابلة من خلال إدخال بيانات الرقم القومي من هنا .

مقابلات لعدد 18 جامعة

وانطلقت صباح اليوم أولى مرحلة المقابلات للمتقدمين لوظيفة معاون نيابة إدارية لخريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة من دفعة 2023، وذلك بمقر رئاسة الهيئة في ميدان النجدة في مدينة السادس من أكتوبر لعدد 18 جامعة وهي القاهرة - بنها - الزقازيق - أزهر طنطا - طنطا - أزهر دمنهور - أزهر تفهنا - حلوان - أزهر الفيوم - الاسكندرية - المنصورة - بني سويف - أزهر أسيوط - عين شمس - دمياط - بورسعيد - المنوفية شبين الكوم - السادات.