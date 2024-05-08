باحث سياسي: العدوان الإسرائيلي على غزة أثر على التجارة في البحر الأحمر

قال أحمد بيومي، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المتواصل منذ 7 أشهر امتد خارج حدود الصراع، حيث أثر على منطقة التجارة في البحر الأحمر.

الحرب امتدت خارج حدود الصراع

وأشار «بيومي»، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، إلى توجيه الحوثيين ضربات للسفن الإسرائيلية بالإضافة إلى استهداف أي سفينة أجنبية وحاملات البترول، موضحا أن منطقة التجارة هذه يمر بها نحو ثلث التجارة العالمية 30% من التجارة العالمية، و23% من الطاقة التي تعبر في العالم.

حركة قناة السويس تأثرت بالأحداث التي حدثت داخل منطقة البحر الأحمر

وأكد الباحث بالمركز المصري للفكر أن حركة قناة السويس تأثرت بتلك الأحداث التي حدثت داخل منطقة البحر الأحمر، موضحا أن هناك انخفاضا في حجم التجارة التي تمر عبر قناة السويس أو عبر منطقة البحر الأحمر بحوالي 25%، لافتا إلى أنه ارتفعت تكاليف التأمين على الناقلات التجارية التي تعبر عبر ذلك الممر الملاحي، نتيجة لوجود الصراع في هذه المنطقة.