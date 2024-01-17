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فايز فرحات: المدخل الرئيسي لتحقيق الأمن في منطقة البحر الأحمر يمر عبر إنهاء العدوان على غزة

كتب:

أحمد شوقي
08:45 م | الأربعاء 17 يناير 2024
برنامج «كلام في السياسة»

برنامج «كلام في السياسة»

قال الدكتور محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، إنّ المدخل الرئيسي لتحقيق الأمن في منطقة البحر الأحمر يمر عبر إنهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ووقف إطلاق النار.

استخدام منتظم للسلاح ضد السفن التجارية

وأضاف «فرحات»، خلال حواره مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، مقدم برنامج «كلام في السياسة»، عبر قناة «إكسترا نيوز»: «جماعة الحوثي نفذت عمليات فرصنة في بعض المناسبات، ولكن استخدام منتظم للسلاح والقوة ضد سفن تجارية مبرر في الفترة الأخيرة على نحو مستمر بالعدوان الإسرائيلي في قطاع غزة».

تحقيق الأمن والاستقرار

وتابع مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية: «كل القوى المعنية بما فيها مصر أكدت على هذه المسألة وحذرت من اليوم الأول من أن هذا العدوان وإطالة أمد الصراع سيؤدي إلى توسيع رقعته وهذا ما يحدث للأسف، كما أن هناك حسابات للقوى الإقليمية، وهي حسابات مختلفة للانخراط في هذه العمليات العسكرية، لأنه ليس بالضرورة أن يؤدي استخدام القوى العسكرية إلى تحقيق الأمن والاستقرار، فضلا عن وجود ضوابط عدة لاستخدام القوة».

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