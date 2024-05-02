مسلم: الحرب الإعلامية الإسرائيلية دليل على دور مصر الشريف في خدمة القضية الفلسطينية

قال الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس الشيوخ، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي كان لديه رؤية منذ أن تولى المسؤولية، مشيرًا إلى أن الحدود مع قطاع غزة نحو 14 كيلو، وقرر الرئيس السيسي نسف تلك الأنفاق، وبعد أن نسفها كانت هناك مشكلة وهي العمارات الموجودة، فتم إخلاء هذة المنطقة وإعطائهم أماكن بديلة، كما أن الإخلاء منع وجود أنفاق ومنع أي احتكاكات.

وأضاف «مسلم» خلال حواره ببرنامج «كلام في السياسة»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، ويقدمه الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، أن هناك كما كبيرا من الأكاذيب التي تم نشرها ضد مصر، مشيرًا إلى أن ذلك إن دل على شيء يدل على الدور الشريف الذي تلعبه مصر في خدمة القضية الفلسطينية.

وتابع: «هذه الحرب الإعلامية الإسرائيلية ضد مصر دليل على الدور الشريف الذي تلعبه مصر في خدمة القضية الفلسطينية، ومن وجهة نظري هناك تحول كبير حدث في المجتمع الدولي يجب أن نستغله ونستثمره في صالح إنهاء هذه الحرب لأن هناك أكثر من 50 ألف شهيد».

وأكمل: «ولو كانت هناك ميزة وحيدة لهذه الحرب فهي أنها أعادت القضية مرة أخرى على طاولة المجتمع الدولي».