فرنسا تعلن انتهاء استعدادات استقبال الشعلة الأولمبية باريس 2024

أعلنت مدينة «مرسيليا» جنوب فرنسا الاستعدادات لاستقبال الشعلة الأولمبية لألعاب باريس 2024، التي ستصلها مساء اليوم، قبل نحو شهر ونصف من انطلاق الأولمبياد في يونيو المقبل.

حضور متوقع من 150 ألف شخص

سيحضر نحو 150 ألف مشجع حفل استقبال الشعلة في ميناء مرسيليا القديم، مكان استضافة مسابقات الشراع الأولمبية ومركز انطلاق مسيرة الشعلة في أنحاء فرنسا لمدة 68 يوما.

آخر شخص يحمل الشعلة ماذا سيفعل؟

آخر شخص يحمل الشعلة في مدينة مرسيليا سيصعد على سطح ستاد فيلودروم غدا، وتنتهي مسيرتها في باريس، بإضاءة المرجل الأولمبي خلال حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية، الذي سيقام على امتداد نهر السين بالعاصمة باريس.

حدث مرتقب

سيشهد حفل الافتتاح إبحار 160 قاربا تقل رياضيين من جميع أنحاء العالم لمسافة 6 كيلومترات، نحو برج إيفل، على أن يشاهد الحدث 300 ألف شخص من ضفتي نهر السين، فيما يتابعه الملايين عبر شاشات التليفزيون، وسط تأهب واسع لقوات الأمن في البلاد، لتأمين الحدث المرتقب.

تأمين دولي مشدد

الحكومة الفرنسية طلبت من 45 دولة أجنبية المساهمة بعدة آلاف من أفراد الجيش والشرطة والمدنيين، للمساعدة في تأمين أولمبياد باريس، وتم إشعال الشعلة الأولمبية في 16 إبريل الماضي في «أولمبيا القديمة» موطن الألعاب الأولمبية في دولة اليونان، أقصى غرب جنوب أوروبا.

مسار الشعلة الأولمبية

مسار الشعلة الأولمبية بفرنسا يستغرق شهرين، حيث يمر عبر مناطق فرنسا المختلفة من أجل التعريف بالثقافة والفن الفرنسي، والمناطق السياحية بالجمهورية الفرنسية.